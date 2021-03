Het demissionaire kabinet trekt dit jaar in totaal 24 miljoen euro uit om start-ups versneld en beter in de markt te zetten. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) krijgt daarvan 16 miljoen euro voor start-ups in kunstmatige intelligentie en medische technologie.

Het gaat om drie samenwerkingen tussen innovatieve bedrijven, universiteiten, andere kennisinstellingen en investeerders op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), medische- en watertechnologie. Elk consortium krijgt 8 miljoen euro toebedeeld.

De TU/e wil samen met de drie Nederlandse TU's en drie partner ziekenhuizen - UMC, Erasmus en Radboud - medische innovaties versnellen en beter ontwikkelen om deze toe te kunnen passen in de ziekenhuizen. Op het gebied van AI werkt het samen met de universiteiten van Amsterdam, Nijmegen en Utrecht.

In 2019 maakte de overheid ook al 24 miljoen euro vrij voor start-ups in de zogeheten Thematische Technology Transfer-regeling (TTT). Dat werd onder meer geïnvesteerd in een bedrijf dat biologische medicijnen tegen trombose maakt.