In de Eindhovense Sintenbuurt, Generalenbuurt en 't Ven kunnen bewoners kosteloos een gesprek aanvragen met een energiecoach voor advies over het verduurzamen van hun woningen.

De coaches zijn opgeleide vrijwilligers of bewoners die een actieve rol spelen in het pilotproject Aardgasvrij van de gemeente Eindhoven. Opgerichte wijkteams hebben een wijkplan gemaakt om de wijken voor te bereiden op aardgasvrij.

Bewoners hebben al allerlei energiebesparende acties uitgevoerd en maatregelen genomen om hun woningen duurzamer te maken. Een nieuw onderdeel van het project zijn de energiecoaches.

Normaal gesproken komen de coaches aan huis en kijken mee en geven advies wat de mogelijkheden van verduurzamen zijn. Nu in deze coronatijd is het contact per mail of zijn er groepscontacten via webinars.