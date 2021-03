In het Eindhovense winkelcentrum Woensel is dinsdag het Albert Heijn-filiaal na een flinke verbouwing heropend.

De supermarkt beschikt nu onder meer over zestien zelfscankassa's en elektronische prijskaarten. De versafdeling is vergroot.

Ook is er een sushibar ingericht, waar verse producten ter plekke worden bereid. Verder is er een 'vega-eiland' met zo'n tweehonderd vegetarische en vegan producten en is het Gall & Gall-filiaal vergroot.

De heropening werd verricht door Anita Gilsing en Jacqueline Zimmerman, die al ruim 35 jaar vaste medewerkers zijn bij de supermarkt die in 2006 door Albert Heijn werd overgenomen.