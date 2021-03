Elf organisaties uit de regio Eindhoven hebben een subsidie ontvangen uit het regiofonds van Brainport. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 2,3 miljoen euro subsidie voor de culturele sector. Twintig organisaties hadden een aanvraag ingediend.

De Kazerne, de Ontdekfabriek, Natlab, Make Eindhoven, het Parktheater, de Effenaar, New Order of Fashion (NOoF), MAD en het BioArtLab zijn negen organisaties die in de prijzen zijn gevallen.

Daarnaast is er ook nog 1,9 miljoen euro toegekend om twee ateliercomplexen in de stad aan te passen tot laagdrempelige werkplekken, voornamelijk bedoeld voor startende kunstenaars en designers.

"Dit geeft een enorme boost aan de creativiteit in de stad. Belangrijk is dat het heel breed wordt ingezet en dat zo vrijwel iedereen er op de een of andere manier mee in aanraking komt. Het gaat om kennis en materialen delen, op het gebied van theater, popmuziek tot en met design en technologie. Dat past natuurlijk prima bij het DNA van de stad", reageert wethouder Monique List.