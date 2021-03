De Eindhovense eigenaar van twee in brand gestoken bestelwagens looft vijfduizend euro uit voor de tip die naar de dader(s) leidt. Het ging om een bus met DHL-logo en een kleine vrachtwagen van DDS Logistics.

In de nacht van donderdag op vrijdag brandden aan de Heezerweg in Eindhoven twee auto's uit. . De politie gaat ervan uit dat de voertuigen in brand zijn gestoken.

De eigenaar van de voertuigen, logistieke dienstverlener DDS Logistics, heeft op Facebook het tipgeld uitgeloofd. "Helaas zijn er ook zulke laffe mensen die dit doen en hiervoor gepakt moeten worden", schrijft de eigenaar. Hij roept mensen die meer weten op zich bij hem te melden. De politie onderzoekt de zaak ook.