De VVD is en blijft de grootste partij in Eindhoven. Tijdens de verkiezingen sleepte de partij 19,7 procent van de stemmen binnen, een stijging van 0,9 procent in vergelijking met vier jaar geleden. D66, Forum voor Democratie (FVD) en Volt zijn het meest gegroeid.

Volt haalde 4,7 procent van de stemmen binnen. FVD groeit met 3 procent naar 4,7 procent en D66 behaalt een tweede plaats. De partij van Sigrid Kaag steeg met 3,2 procent ten opzichte van vier jaar geleden en haalde 19 procent van de stemmen binnen. Daarmee is het verschil met VVD nog maar 0,7 procent.

Grote verliezers in Eindhoven zijn GroenLinks en de SP. GroenLinks haalde 4,4 procent minder stemmen binnen dan in 2017, wat resulteerde in een totaal van 7,5 procent. De SP behaalt dit jaar 7,2 procent van de stemmen in Eindhoven, maar liefst 4,2 procent minder dan vier jaar geleden. 75 procent van de stemgerechtigden in Eindhoven brachten dit jaar hun stem uit.

Eindhovenaar Henk Krol haalde met zijn partij Lijst Henk Krol 0,2 procent van de Eindhovense stemmen binnen. Landelijk kon hij rekenen op 0,1 procent van de stemmen. Dit levert Krol uiteindelijk geen enkele zetel op in de Tweede Kamer.

In 2017 ging 18,85 procent van de stemmers in Eindhoven voor de VVD, gevolgd door D66 met 15,85 procent en de PVV met 12,39 procent. GroenLinks behaalde 11,91 procent, SP 11,41 procent, CDA 8,5 procent en PvdA 5,17 procent.

78,3 procent van de ruim 164.000 stemgerechtigden in Eindhoven bracht in 2017 zijn stem uit.