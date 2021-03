Een auto is donderdagochtend op de N2 ter hoogte van de High Tech Campus in Eindhoven over de kop geslagen en via de vangrail op de A2 beland.

Niemand raakte gewond bij het ongeval. Wel is er flinke schade aan de auto, de vangrail en de weg.

Vanwege het ongeluk zijn enkele rijstroken op de N2 en A2 tijdelijk afgesloten geweest. Dit leidde tot vertraging voor het verkeer.

De auto is weggesleept en de weg is opgeruimd, waarna alle rijstroken weer zijn vrijgegeven.