De politie heeft in de afgelopen week zeven nieuwe verdachten aangehouden voor de avondklokrellen in Den Bosch en Eindhoven. De jongste was pas dertien jaar. Hij deed mee aan de rellen in Eindhoven. Een verdachte van vijftien jaar wordt verdacht van het oproepen tot rellen in Den Bosch.

In Eindhoven zijn zes verdachten van tussen de 13 en 35 jaar aangehouden. Het zestal wordt verdacht van plunderingen in de Jumbo op het station, vernielingen, diefstal uit een auto en stenen gooien.

Bij een van de verdachten uit Eindhoven is beslag gelegd op een auto om schade te verhalen.