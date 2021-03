Een prestigieus plan voor de bouw van drie torens met vijfhonderd tot achthonderd woningen op het Stationsplein in Eindhoven wordt voor de zomer nogmaals aan de Eindhovense politiek voorgelegd. Als het aan wethouder Yasin Torunoglu (Wonen) ligt, kan de gemeenteraad het plan echter volgende maand al goedkeuren.

Vorige week ontstond ophef, omdat een voorstel voor de bouw van de drie torens werd geblokkeerd door acht oppositiepartijen.

De partijen haalden het plan van tafel, omdat ze eerst een totaalplan voor het hele gebied ten zuiden van het station met inspraak van de omwonenden willen. Volgens hen maken omwonenden en horecaondernemers in de buurt zich zorgen over de ontwikkelingen.

Wethouder Torunoglu zegt dat District-E onder druk staat door een gebrek aan bouwmateriaal en bouwvakkers. Over de precieze consequenties kon hij nog niet meer zeggen. Binnenkort overlegt hij daarover met projectontwikkelaar Amvest.

D66-fractievoorzitter Robin Verleisdonk betreurt dat het beeld is ontstaan dat zijn partij de bouw van woningen in Eindhoven frustreert. "Wij zijn een bondgenoot. Het was allerminst de bedoeling om het project te vertragen", aldus Verleisdonk. D66 steunde de VVD-oproep om het voorstel nog voor de zomervakantie een herkansing te geven.

District-E bestaat uit drie torens met een hoogte van 170, 120 en 90 meter met vijfhonderd woningen met een hotel of achthonderd woningen zonder hotel. Ook is er ruimte voor kantoren en horecazaken. Amvest wil volgend jaar beginnen met bouwen.