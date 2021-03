Bedrijven die door de coronacrisis gedwongen zijn om de deuren te sluiten, zoals winkels, cafés en restaurants, krijgen binnenkort het aanbod om de Eindhovense gemeentebelastingen van dit jaar pas in 2023 te betalen. De Eindhovense gemeenteraad heeft dat dinsdagavond bepaald op initiatief van coalitiepartij PvdA.

De PvdA lanceerde het plan om winkeliers en horecabazen hulp aan te bieden naar aanleiding van de betalingsregeling die de gemeente heeft getroffen met PSV. De voetbalclub krijgt uitstel van betaling van de erfpacht voor de grond onder het Philips Stadion. Omdat PSV uitstel van betaling krijgt, moeten zwaar getroffen ondernemers ook steun krijgen, meent PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi.

Op verzoek van de PvdA gaat de gemeente Eindhoven de getroffen ondernemers actief benaderen. Ze krijgen de keus voorgeschoteld of ze dit jaar willen betalen of liever nog twee jaar wachten.

De PvdA kreeg voor het initiatief steun van coalitiepartner GroenLinks en de meeste oppositiepartijen. De andere Eindhovense coalitiepartijen VVD en CDA stemden tegen. Zij vonden het aanbod van VVD-wethouder Joost de Jong om het initiatief bij de getroffen ondernemers te laten en uitstel te bieden als ze erom vragen voldoende.

Voor de nieuwe ronde coronasteun haalt Eindhoven circa 15 miljoen euro uit het eigen noodfonds dat vorig jaar is opgericht. De bodem van de stroppenpot komt daarmee in zicht.

Wethouder Yasin Torunoglu maakte op verzoek van de PvdA duidelijk dat extra hulp aan de buurthuizen deel uitmaakt van het pakket. Buurthuizen die hun huur aan de gemeente later kunnen betalen maar toch in de problemen komen, kunnen subsidie aanvragen. De subsidie is ook beschikbaar voor buurthuizen die niet huren van de gemeente.