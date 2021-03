Meerdere helikopters van de Amerikaanse luchtmacht zijn maandag geland in Eindhoven. De helikopters vliegen na een korte tussenstop in Rotterdam terug naar de VS.

Rond 18.00 uur arriveerden de eerste zes helikopters en twee uur later nog eens vier. De tien helikopters maken deel uit van de 101 Airborne Division, die negen maanden lang op oefening was in Oost-Europa.

Eigenlijk zouden 54 helikopters in Eindhoven landen. Een twintigtal helikopters is echter al verscheept via Griekenland.

Ook de komende weken - tot uiterlijk 6 april - kunnen nog helikopters in Eindhoven een tussenstop maken. Hierna vliegen ze naar Rotterdam om te worden verscheept naar de VS.