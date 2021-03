Een man is maandag om 23.10 uur met een schaar gestoken in een woning aan de Tempellaan in Eindhoven. Het slachtoffer raakte lichtgewond. De politie heeft inmiddels een vrouwelijke verdachte aangehouden.

In de woning troffen agenten ook een blaffende hond aan. Een hondengeleider met schild moest eraan te pas komen om ervoor te zorgen dat agenten veilig naar binnen konden.

De toedracht van de steekpartij is nog onbekend. De politie doet onderzoek. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.