De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft donderdag een 51-jarige vrouw en drie mannen van respectievelijk 26, 40 en 50 jaar aangehouden op verdenking van schending van geheimhouding. Zij komen alle vier uit Eindhoven en werken bij een administratiekantoor.

Het administratiekantoor kreeg medio februari in een ander strafrechtelijk onderzoek een vordering tot uitlevering van gegevens. De officier van justitie van het Functioneel Parket wees het bedrijf er toen op dat het niet met derden over de vordering mocht communiceren.

Dat is meerdere keren toch gebeurd, blijkt uit telefoontaps die op twee telefoonlijnen van het administratiekantoor werden geplaatst. Ook is er over de vordering gemaild. Op welke manier en naar wie, is nog niet bekend.

Na het verhoor van de vier verdachten heeft de officier van justitie per persoon een strafbeschikking opgelegd.