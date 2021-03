Opnieuw zijn er vier verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de rellen in Eindhoven. De verdachten zijn tussen de 19 en 24 jaar. Het gaat om twee mannen uit Eindhoven en twee mannen uit Roggel. Dat meldt de politie donderdag.

Maandag werden de mannen uit Eindhoven aangehouden. Zij worden door de politie in verband gebracht met de plundering van de Jumbo. Ook zouden ze geweld hebben gebruikt tegen omstanders en de politie. Eén van de Eindhovenaren was vermoedelijk ook betrokken bij het in brand steken van de ProRail-auto. De politie heeft al beslag gelegd op de auto van de verdachte.

De mannen uit Limburg werden een dag later opgepakt. Zij worden verdacht van geweld tegen de politie. Eén van de verdachten uit Limburg zou met stenen hebben gegooid.

De vier verdachten moeten zich snel verantwoorden bij de rechtbank. "De vier aanhoudingen zijn een direct resultaat van ons onderzoek waarbij onze rechercheurs nauwgezet beeldmateriaal bestudeerden van de Eindhovense rellen én verdachten", aldus de politie. Vorige week werden beelden van tientallen verdachten uitgezonden op televisie en online geplaatst.