Een stoet stakers reed donderdagochtend van Veldhoven naar Eindhoven. De reden daarvoor was de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao in de metaalsector.

Het was de vijfde staking sinds begin dit jaar. Vakbonden CNV en FNV riepen werknemers van verschillende grote metalektrobedrijven uit deze regio op het werk neer te leggen en zich te melden bij recreatiecentrum Witven in Veldhoven, pal achter het ASML-terrein.

Zo'n vierhonderd vakbondsleden van FNV en twee Belgische vakbonden gaven gehoor aan die oproep, zegt FNV-bestuurder Peter Reniers donderdagmiddag. Reniers zag werknemers van verschillende bedrijven: "ASML, VDL, Neways en Thermo Fisher."

Vanaf het Witven reed de stoet auto's richting het Parktheater in Eindhoven. "Dat gaf voor het eerst weer eens het gevoel dat je samen iets doet", zegt Reniers. "Deze actie gaf weer dat echte vakbondsgevoel."

Bij eerdere stakingen dit jaar vulden werknemers alleen een stakingsformulier in en vertrokken daarna weer naar huis. Een echte manifestatie is niet mogelijk vanwege het coronavirus.