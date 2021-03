De XL-testlocatie aan de Antoon Coolenlaan in Eindhoven is donderdag vier uur lang gesloten geweest vanwege de storm. Bezoekers werden aan de poort teruggestuurd. Om de verloren tijd en de gemiste afspraken in te halen, gaat de GGD op deze locatie tot 19.00 uur door met testen.

De GGD besloot rond 11.00 uur de teststraat te sluiten, nadat er stormschade was ontstaan. Er waren enkele hekken rondom het terrein omgewaaid en op de parkeerplaats terechtgekomen. Ook werden takken afgebroken door de wind.

"Al met al een situatie waardoor we de veiligheid van onze klanten en de medewerkers niet kunnen garanderen", zei GGD-teamleider Hennie Driessen. Rond 15.00 uur ging de testlocatie weer open.

De gedwongen sluiting kwam op een ongelegen moment: op de testlocatie was het juist behoorlijk druk, aldus de teamleider. Alleen de mensen die binnen waren, zijn nog getest. De rest werd teruggestuurd. "Ik snap dat het lastig is, zeker voor de mensen die van ver komen, maar het is niet anders: veiligheid gaat voor alles."

Volgens een woordvoerder van de GGD Brabant Zuidoost had de storm geen gevolgen voor de overige teststraten in de regio. Wel werd in Valkenswaard een testlijn toegevoegd, zodat mensen ook daar terechtkonden. Mensen die afspraken hadden in Eindhoven, werden bij de ingang opgevangen en gevraagd later die dag terug te komen.

Ook in andere plaatsen in Nederland sloten testlocaties hun deuren, zoals in Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Nissewaard en Woerden.