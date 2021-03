Het plan van District E met drie woontorens op het Stationsplein in Eindhoven loopt flinke vertraging op."Het is een domper voor mensen die klem zitten op de woningmarkt", zegt wethouder Yasin Torunoglu over het uitstel van de gemeenteraad van de bouw van de torens.

Dat komt door een voorstel van D66, SP en Ouderenappel dat dinsdagavond in de gemeenteraad werd aangenomen.

De partijen vinden dat eerst een totaalplan gemaakt moet worden voor het gebied rondom het Stationsplein en de Stationsweg. Dat kan pas later dit jaar. Enkele onderzoeken moeten nog plaatsvinden en de inspraak moet beter, meldt het Eindhovens Dagblad.

De start van de bouw van de torens (met vijfhonderd tot achthonderd woningen, mogelijk een hotel, horeca en kantoren) stond voor begin 2022 gepland. Hoeveel vertraging het project hierdoor oploopt, durft de wethouder nog niet te zeggen.

Torunoglu wil eerst bekijken wat de gevolgen zijn voor District E en de bouw van woningen en kantoren in Lichthoven en EDGE aan de Stationsweg.