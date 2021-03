De gemeente Eindhoven heeft een streep gezet door het verkiezingsdebat van Brabantse politieke jongerenorganisaties. Het debat zou vanuit Lab-1 in Eindhoven uitgezonden worden.

Volgens de gemeente mogen er niet meer dan zes personen aanwezig zijn in de voormalige bioscoop. De jongeren willen het verkiezingsdebat nu houden in een kantoorpand in Oosterhout.

Het debat met twaalf deelnemers zou woensdag 10 maart plaatsvinden. Een verzoek om af te wijken van deze beleidslijn, vanwege het belang van het debat, werd afgewezen.