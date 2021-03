In een voormalige kantoorpand aan het Stadhuisplein in Eindhoven woedde dinsdagochtend kort een flinke brand. Het vuur ontstond rond 6.30 uur op de benedenverdieping en was na een uur onder controle. Een dakloze man werd door de brandweer uit het pand gehaald.

De man is door toegesneld ambulancepersoneel nagekeken en vervolgens meegenomen door de politie. De omgeving is kort afgezet vanwege hinder door rookwolken. Bussen reden hierdoor tijdelijk een alternatieve route.

De brandweer rukte uit met meerdere wagens, waaronder een hoogwerker. Een ladderwagen werd ingezet om de brand eventueel van bovenaf te bestrijden. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. Het is volgens de politie nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Het betreffende pand stond al op de nominatie om gedeeltelijk gesloopt worden.