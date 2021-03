Bij een steekincident op de Marterstraat in Eindhoven is maandagmiddag rond 16.15 uur een vrouw gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Het slachtoffer is ernstig gewond geraakt en is vervoerd naar het ziekenhuis. Naar verluidt is zij in haar rug gestoken. In eerste instantie werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die is niet geland.

Volgens de politie is nog veel onduidelijk over het incident in de wijk Kronehoef. Waarschijnlijk is de dader te voet gevlucht. Op Burgernet is een getuigenoproep geplaatst.

Ook de identiteit van de vrouw is nog niet bekend bij de politie. Omstanders hebben de hulpdiensten ingeschakeld na het steekincident.