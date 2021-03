De politie heeft zondagochtend een lichaam aangetroffen in het Eindhovensch Kanaal bij Kanaaldijk-Noord. Het lichaam werd gevonden ter hoogte van de PostNL Business Point.

De politie en brandweer zijn met meerdere eenheden aanwezig. Volgens de politie is het nog niet duidelijk of het om een misdrijf gaat. De kade is afgezet met linten.

Het lichaam is rond 12.00 uur uit het water gehaald. De politiewoordvoering kan mogelijk later zondagmiddag meer informatie geven over wat er precies gebeurd is met het slachtoffer.