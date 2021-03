Horecabedrijven op de Kleine Berg in Eindhoven voeren dit weekend actie. De maandenlange horecasluiting door de coronamaatregelen heeft z'n sporen nagelaten. Bij veel bedrijven staat het water tot de lippen. Zaterdag en zondag zijn alle terrassen opgebouwd en aangekleed.

Op vrijdag aan het eind van de middag zitten de terrassen op de Kleine Berg in Eindhoven met het mooie voorjaarsweer doorgaans vol: de 'vrijmibo' is dan in volle gang en veel mensen pakken na hun werkweek nog even een gezellig drankje en hapje.

De horeca in deze straat wil laten zien dat ze er klaar voor zijn, voor het moment dat de terrassen weer open mogen. Aan de ludieke, stille actie op de Kleine Berg doen acht horecazaken mee: de Kreeftenbar, restaurant Welp, café Bommel, eetcafé Mathilde, café Berlage en de al genoemde Le Cozy en L'Avenue.

De bedrijven zijn alleen open voor afhaalmaaltijden.