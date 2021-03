Een Amerikaanse helikopterbrigade verplaatst komende maand met 54 toestellen van Oost-Europa via Nederland naar de Verenigde Staten. Ze vliegen vanwege tussenstops ook van Eindhoven naar Rotterdam. Ook gaan er zo'n 1.200 voertuigen en containers, voornamelijk over de weg, naar de havenstad om van daaruit terug te keren naar Kentucky.

De helikopters vliegen tussen 15 maart en uiterlijk 6 april op weekdagen in groepjes naar Rotterdam. Daar wordt alles ingescheept voor de verdere reis naar de thuisbasis in de staat Kentucky.

De Amerikaanse brigade was ruim negen maanden in Oost-Europa. Daar maakte het deel uit van de versterkte Amerikaanse aanwezigheid in Europa als reactie op de annexatie van de Krim door Rusland in 2014.

De VS vroegen Nederland om ondersteuning bij de verplaatsing. Defensie zet daar ongeveer 75 militairen voor in. Dat gebeurt voornamelijk in de Rotterdamse haven en rondom de vliegbasis in Eindhoven.

Helikopters maken tussenstop in Eindhoven

De 54 helikopters maken op Eindhoven een tussenstop. De luchtmacht bewaakt de toestellen en voorziet ze van brandstof. Ook kunnen Amerikaanse militairen de toestellen eventueel repareren. De helikopters vliegen vervolgens via Oirschot, Boxtel, Waalwijk, Moerdijk en Barendrecht naar Rotterdam.

Het overslagterrein in de Rotterdamse haven is tijdelijk een militair object. Dit wordt dag en nacht bewaakt door militairen van de landmacht en hondenteams van de luchtmacht. Eenheden van de marine zorgen voor de veiligheid van het transportschip. Zo controleren duikers de kades op explosieven. De luchtmacht coördineert en begeleidt de binnenkomst van de helikopters.

De verplaatsing van Amerikaans materieel via Nederlandse lucht- en verkeerswegen is niet nieuw. Bijna jaarlijks gaan er transporten via Eindhoven terug naar de VS of op pad naar andere bestemmingen.