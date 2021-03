De Vestdijk in Eindhoven gaat drie dagen dicht wegens werkzaamheden. Van 9 tot en met 11 maart is doorgaand autoverkeer onmogelijk, omdat de in 2018 aangelegde proefstroken met beton en klinkers vervangen worden door asfalt.

Aannemer Besix Infra Nederland (voorheen Strabag) gaat aan de slag bij de kruising met de Dommelstraat en de Annahof. Daardoor is autoverkeer van en naar 18 Septemberplein niet mogelijk.

De zijstraten en panden aan de Vestdijk zijn vanaf de Kanaalstraat wel bereikbaar. Verkeer naar de Annahof (achterterrein van de Vestdijk en de Hermanus Boexstraat) kan daar via het 18 Septemberplein komen.

De busbaan op de Vestdijk tussen de Dommelstraat en de Kanaalstraat mag tijdelijk in twee richtingen gebruikt worden, zowel richting het station als richting de Kanaalstraat. Bussen worden net als doorgaand autoverkeer omgeleid. Het fietspad en de trottoirs zijn wel open.

De verschillende soorten verharding zijn in 2018 als proefbestrating aangelegd. Die worden nu vervangen door asfalt, tenzij het weer dat verhindert.