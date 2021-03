De roeiers van ESR Thêta mogen toch het water weer op. Sinds dinsdag mogen mensen tot 26 jaar weer sporten in de buitenlucht, maar volgens de gemeente was het Eindhovensch Kanaal geen sportaccommodatie. Donderdag kwam de gemeente hierop terug.

Het kanaal waar de roeiers trainen was volgens de gemeente geen sportaccommodatie en dus golden ook de versoepelingen niet, kreeg het bestuur van ESR Thêta dinsdagavond laat te horen. Donderdag kregen ze echter alsnog een telefoontje dat de meerpersoonsboten het water weer op mogen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente was het inderdaad de vraag of het Eindhovensch Kanaal gezien kan worden als een beheerde buitensportaccommodatie. "Uiteindelijk zijn we tot die conclusie gekomen omdat het water in het verlengde van de sportaccommodatie van de roeivereniging ligt en de toegang in de praktijk is beperkt tot de leden."

Dat de zaak in een stroomversnelling belandde was wellicht te danken aan raadsvragen die de Eindhovense fractie van D66 had gesteld over de kwestie. Volgens raadslid Jorien Migchielsen is het tijd dat de gemeente meer kijkt naar wat er wél kan in plaats van alleen naar de letter van de wet te kijken. Ze riep het college op om met creatieve oplossingen te komen.