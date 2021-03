Een klussende man is donderdag om het leven gekomen op de Satijnvlinderlaan in Eindhoven. Het slachtoffer had het voertuig op een verhoging gezet om eraan te sleutelen, maar het voertuig kwam op de man terecht toen hij eronder lag.

De politie, brandweer en omstanders hebben de man onder de auto vandaan gehaald. Hulpverleners hebben geprobeerd de man tevergeefs te reanimeren. Ook was er een traumahelikopter opgeroepen.

De straat was enige tijd afgezet.