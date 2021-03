Inwoners van Eindhoven en omliggende dorpen hebben woensdagavond over stank geklaagd. De brandweer heeft metingen verricht om de herkomst van de penetrante geur te achterhalen, maar dat leverde niets concreets op.

De brandweer meldt wel dat er sprake is van een inversielaag, waardoor de stank laag blijft hangen. In heel Nederland en ook delen van België is het weerbeeld hetzelfde en klinken ook stankklachten. De oorzaak hiervan blijft vooralsnog onbekend.

Er hebben meerdere mensen geklaagd bij de hulpdiensten. Uit reacties op sociale media bleek dat de stank onder meer werd geroken in de Eindhovense stadsdelen Woensel, Gestel en Stratum.

Anderen gaven aan ook de lucht in Nuenen, Valkenswaard, Geldrop, Veldhoven, Best, Boxtel, Helmond en Son te ruiken. De brandweer deed samen met de politie en de gemeente Eindhoven onderzoek, maar daar kwam niets uit. Van de stank is inmiddels nauwelijks meer iets waarneembaar.