In een zorgcentrum aan de Herman Gorterlaan in Eindhoven is dinsdagavond een brand uitgebroken. De brandweer kreeg het vuur op de vijfde etage snel onder controle. De oorzaak van de brand was een smeulende wc-rol.

Een aantal woningen werd ontruimd en de bewoners hiervan zijn op tijd uit hun huizen gehaald. Na het rookvrij maken van de volledige etage en de gangen mochten de bewoners van de omliggende woningen weer naar binnen.

Twee medewerkers van het zorgcentrum zijn door ambulancemedewerkers nagekeken omdat zij rook hadden ingeademd.