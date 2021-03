Drie van de zestien mannen die zaterdagavond werden aangehouden in een pand aan de Leenderweg in Eindhoven, zitten nog vast, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. Ze worden verdacht van witwassen.

De dertien anderen zijn vrijgelaten. De politie trof die bewuste avond in een voormalig horecagelegenheid illegale gokkers aan en confisqueerde tienduizenden euro's.

Onderzoek moet uitwijzen wat de herkomst van het geld is. De politie kwam de mannen zaterdag op het spoor na een lopend onderzoek en troffen de verdachten rond 22.40 uur aan in het voormalig horecapand. Volgens de politie hadden de aangehouden verdachten veelal de Nederlandse of Duitse identiteit.