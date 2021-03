23 relschoppers die ruim een maand geleden voor een ravage zorgden in de binnenstad van Eindhoven, worden woensdag herkenbaar in beeld gebracht op televisie. Dat gebeurt in een speciale uitzending van Bureau Brabant. Van nog dertien anderen worden beelden gedeeld op de site van de politie.

"Tijdens de uitzending wordt het publiek aan de hand van beelden om herkenning gevraagd van drieëntwintig personen van wie wij denken dat ze betrokken zijn geweest bij de rellen", aldus de politie. De pagina met foto's op de politiesite gaat tegelijk met de tv-uitzending online.

Betrokkenen hadden tot 12.00 uur maandagmiddag de tijd om zich nog bij de politie te melden. Diverse verdachten deden dat al. Zij komen niet herkenbaar in beeld. "De politie beschikt over zeer veel beelden. Een groot deel daarvan is door burgers zelf bij ons aangeleverd en daar zijn we heel blij mee."

Op de bewuste dag in januari verzamelde zich rond het middaguur een menigte op het 18 Septemberplein, uit protest tegen de avondklok. Rond 14.00 uur escaleerde de situatie. De mobiele eenheid (ME) voerde charges uit en dreef de groep relschoppers richting het Centraal Station van Eindhoven. Daar richtten de relschoppers een ravage aan, met forse schade tot gevolg.

Er zijn inmiddels al meerdere straffen uitgedeeld aan relschoppers, waaronder ook celstraffen.