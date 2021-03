Pathé biedt in Eindhoven en Helmond bioscoopzalen aan als klaslokaal. In Helmond zijn zes zalen beschikbaar. In Eindhoven gaat het om zeven zalen, maar die komen pas over enkele weken ter beschikking, omdat er nog verbouwd wordt.

"In de grote zalen kunnen meer dan honderd scholieren zitten met afstand tot elkaar", zegt Hanneke van der Westerlaken van Pathé. De zalen hebben goede ventilatie, een groot scherm en voldoende ruimte.

De bioscoopketen heeft middelbare scholen in de regio benaderd. Tot nu toe is nog geen school ingegaan op het aanbod. "In steden als Tilburg, Breda en Amsterdam wordt er al best goed gebruik van gemaakt."