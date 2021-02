Zestien mannen zijn zaterdagavond in een voormalige horecagelegenheid aan de Leenderweg in Eindhoven aangehouden op verdenking van illegaal gokken.

Ook werden diverse grote geldbedragen aangetroffen. De politie kwam de mannen op het spoor na een lopend onderzoek en troffen de verdachten rond 22.40 uur aan in het voormalige horecapand.

Volgens de politie hadden de aangehouden verdachten veelal de Nederlandse of Duitse identiteit. Wat er zich precies afspeelde in de horecagelegenheid is niet bekend. Ook is onduidelijk hoeveel geld er precies is aangetroffen.