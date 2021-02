Een vrouw is donderdagavond lichtgewond geraakt nadat ze met haar auto in de sloot was beland op de Urkhovenseweg in Eindhoven.

Het ongeluk gebeurde om 18.15 uur. Het is nog duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Mogelijk schrok de vrouw van een auto die uit een zijstraat kwam. Ze zou een abrupte stuurbeweging hebben gemaakt waardoor ze in de sloot belandde.

Het slachtoffer is nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een familielid van de vrouw reed toevallig langs het ongeval en kon haar mee naar huis nemen.