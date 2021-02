Supporters van PSV hebben in de nacht van woensdag op donderdag vuurwerk afgestoken nabij het spelershotel van Olympiacos in Eindhoven. Beide ploegen spelen donderdagavond in het Philips Stadion tegen elkaar en PSV-fans besloten om de nachtrust van de spelers te verstoren.

Rond 5.00 uur knalde het flink in Eindhoven, ook andere inwoners werden wakker en vroegen zich af wat er gaande was. De twee ploegen spelen donderdagavond in Eindhoven tegen elkaar in de Europa League.

PSV leed vorige week een 4-2 nederlaag in Athene en moet met minimaal twee doelpunten verschil winnen om door te komen in het toernooi. Lukt dat, dan zit de formatie van Roger Schmidt bij de laatste zestien in het Europa League-toernooi.