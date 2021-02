De brandweer heeft in de nacht van woensdag op donderdag een autobrand geblust aan de Ruysdaelbaan in Eindhoven. De auto is volledig verwoest.

Meldingen over de brand kwamen iets voor 3.00 uur binnen. Brandweerlieden gingen ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat het voertuig volledig verwoest raakte.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Mogelijk is er sprake van brandstichting. Burgernet heeft een melding verspreid waarin eventuele getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Eerder deze week was het ook al raak in Eindhoven. Aan de Schubertlaan brandde maandagavond een Mercedes uit. Daarbij zijn sporen van brandstichting gevonden.