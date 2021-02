De Eindhovense wethouder Marcel Oosterveer keert ook in maart nog niet terug van ziekteverlof. Oosterveer moet nog een oogoperatie ondergaan en is daarom niet op tijd hersteld om zijn werk te kunnen hervatten, is woensdag bekendgemaakt.

Oosterveer is nagenoeg blind geworden door een zeldzame oogziekte. Sinds eind augustus zit hij daarom thuis.

De Eindhovense VVD-fractie heeft in december een tijdelijke vervanger aangewezen. Joost de Jong is sindsdien de tweede VVD-wethouder in het Eindhovense college van burgemeester en wethouders.

De liberalen rekenden destijds op een terugkeer van Oosterveer in maart, maar dat is achteraf te optimistisch. VVD-fractievoorzitter Lex Janssen legde woensdag uit dat zijn partijgenoot nog een extra operatie moet ondergaan en ook weer hersteltijd nodig heeft.

De komende maanden kan hij bovendien gebruiken om zich in te stellen op leven en werken zonder zicht. "Op zich gaat dat goed maar het is een proces van lange adem", aldus VVD-fractievoorzitter.

Joost de Jong krijgt in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering op 16 maart een tweede termijn van zestien weken als interim-wethouder.