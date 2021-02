Een auto is maandagavond vermoedelijk in brand gestoken op de Schubertlaan in Eindhoven. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting, omdat er sporen zijn gevonden die daarop duiden.

Nadat de brandweer de vlammen onder controle had gekregen, werden er meerdere flesjes met vloeistof bij de auto aangetroffen. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de toedracht.

De brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.