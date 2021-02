Jongerencentrum Pitstop in Eindhoven biedt online gameavonden aan om in contact te blijven met jongeren. De spelers, die games als FIFA en Fortnite spelen, beginnen om 21.00 uur als de avondklok ingaat.

De gameavonden zaten al in het online aanbod van Pitstop, maar ze zijn verlaat naar 21.00 uur in verband met de avondklok. De avonden vinden twee keer in de week plaats: op dinsdag- en donderdagavond tot 22.30 uur.

"Wij bieden de avonden structureel aan, dus niet een avondje. Ik speel thuis FIFA met de jongeren en ondertussen kunnen we praten. We blijven zoeken naar manieren om in contact te blijven", zegt Matheus Sales de Moura, teamleider bij Pitstop.

Om het nog aantrekkelijker te maken, spelen de jongeren een toernooi en kunnen er punten worden verdiend. Aan het eind van de maand wint de top drie mooie prijzen, zoals controllers, bonnen en gametegoeden.

De deelnemers zitten met elkaar in een WhatsApp-groep. Ze zijn allemaal tegelijk online, maar voor een persoonlijk gesprek kan teamleider Sales de Moura iemand aanklikken en de groep verlaten.

"Aan het begin van de coronacrisis heerste er angst voor het virus en was er veel nepnieuws. Nu praten we over de thuissituaties en kan het gaan over ruzies en scheiding. Deze ontmoetingen geven stressvermindering", aldus Sales de Moura.