De gemeente Eindhoven heeft mensen die willen dansen als protest tegen de coronamaatregelen een waarschuwing gegeven. Mensen die toch samenkomen riskeren een proces-verbaal.

Ook burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch heeft gewaarschuwd voor hoge boetes als mensen besloten samen te komen.

Onder de noemer Danceforfreedom worden er op sociale media al het hele weekend dansprotesten aangekondigd in verschillende steden. De oproep is om vanuit thuis te dansen, op het balkon, op straat of in de tuin. In bepaalde steden is opgeroepen samen te komen. Zo ook in Den Bosch, waar zelf een dj werd aangekondigd.

Ook in Eindhoven zijn ze alert op bijeenkomsten. Volgens een woordvoerder van burgemeester John Jorritsma worden een aantal locaties in de gaten gehouden. "Het is prima als mensen een dansprotest houden in hun eigen tuin of op het balkon maar samenkomen in de openbare ruimte is vanwege corona niet toegestaan."