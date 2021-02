In een rijtjeshuis aan de Boekweitstraat in Eindhoven is vrijdagavond geprobeerd brand te stichten. Er werd vermoedelijk een brandbare vloeistof door de brievenbus gesproeid en in brand gestoken. Toegesnelde agenten wisten de brand met een brandblusser snel te blussen.

De brandweer heeft nageblust en de woning geventileerd. De politie heeft de woning vervolgens in de nacht van vrijdag op zaterdag bewaakt, zodat de recherche zaterdagochtend onderzoek kon doen.

De brand werd ontdekt door iemand die voorbij liep toen hij zijn hond aan het uitlaten was. Die belde aan bij de buren met de vraag of zij de brandweer wilden bellen.