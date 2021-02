Mpanzu Bamenga keert terug in de gemeenteraad van Eindhoven voor zijn partij D66. Hij vervangt Betty van Geel die verhuisd is naar buiten Eindhoven.

De Eindhovenaar van Congolese afkomst was een van de raadsleden die door het D66-bestuur op een onverkiesbare plaats werden gezet bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Dat leek verband te houden met het feit dat hij een gooi wilde doen naar het lijsttrekkerschap. Omdat hij te laat was, mocht hij het niet opnemen tegen onder anderen Mary-Ann Schreurs. Zowel de partij als Bamenga ontkenden dat er sprake was van conflicten; zij hielden het op een transparant democratisch proces.

De leden van de partij zetten Bamenga op nummer zeven, maar dat was te weinig om hem direct te kiezen; de partij haalde vijf zetels. Maar daarom is hij nu wel aan de beurt om Van Geel te vervangen. Zij vertrekt uit Eindhoven en kan dus geen raadslid blijven.

Oud-raadslid Bamenga (2014-2018) bleef ook actief voor de partij. Tot begin 2020 bleef hij commissielid in Eindhoven, voordat hij zich volledig op zijn werk stortte. Hij is coördinator en teamleider van de Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam. Een poging om in 2018 in de Tweede Kamer gekozen te worden voor D66 mislukte; Bamenga kwam op een onverkiesbare 35ste plaats op de lijst terecht. In 2017 werd het D66-raadslid gekozen tot Talent van het Jaar in de gemeenteraad.

'Etnisch profileren' door Koninklijke Marechaussee

Bamenga zet zich als voormalig vluchteling (1994) in voor gelijke behandeling in Nederland. Zo diende hij onder meer een klacht in vanwege het 'etnisch profileren' door de marechaussee op Eindhoven Airport. De zwarte man met Afrikaanse roots werd regelmatig uit de rij gepikt voor controle. Dat leidde tot een rechtszaak tegen de Koninklijke Marechaussee met onder andere Amnesty International, Controle Alt Delete, antidiscriminatiebureau RADAR en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (PILP-NJCM). De dagvaarding is ongeveer een jaar geleden uitgegaan, maar een zitting is er nog niet geweest.

Fractievoorzitter Robin Verleisdonk van D66 vindt het jammer dat Betty van Geel weggaat. "Ze heeft zich namelijk met veel succes en energie ingezet voor een inclusief Eindhoven, van een toegankelijk zorgsysteem tot een Tongelreep voor iedereen", aldus Verleisdonk. Maar hij is erg blij met Bamenga als vervanger. "Gelukkig krijgt de fractie er met Bamenga een bevlogen en ervaren raadslid voor terug, met veel aandacht voor een veilig en inclusief Eindhoven."