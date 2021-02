Een vijftigjarige vrachtwagenchauffeur uit Eindhoven is woensdag veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden. In oktober 2019 beging hij volgens de rechtbank een verkeersfout die fatale gevolgen had voor een bromfietser die achter de chauffeur reed.

De chauffeur stopte die dag abrupt en zette de vrachtwagen in z'n achteruit. Hij reed daarbij over de bromfietser heen, die om het leven kwam.

De officier van justitie zei dat de chauffeur "aanmerkelijk onoplettend en onvoorzichtig" reed, waardoor het ongeluk werd veroorzaakt. De officier noemt het een verkeersmisdrijf.

De rechtbank is het daar niet mee eens, hoe ingrijpend de gevolgen van de aanrijding ook zijn geweest. Volgens de rechtbank lette de chauffeur een aantal momenten niet goed op.

Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de chauffeur de bromfiets niet gezien kon hebben toen deze achter de vrachtwagen over de westelijke parallelweg van de Limburglaan in Eindhoven reed. Al met al oordeelt de rechtbank dat er sprake is van "enkele korte momenten van onoplettendheid".

De chauffeur wordt daarom vrijgesproken van een verkeersmisdrijf maar wel veroordeeld voor een verkeersovertreding.