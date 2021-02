De politie heeft opnieuw vier jonge mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de rellen in Eindhoven en Den Bosch in januari. Een drietal (twee van zeventien en één van twintig jaar) wordt verdacht gereld te hebben in Eindhoven. Een negentienjarige Bosschenaar zou datzelfde hebben gedaan in zijn thuisstad.

De twintigjarige man uit Luyksgestel werd maandag aangehouden. Een dag later volgden de aanhoudingen van de twee zeventienjarigen uit Deurne en Eindhoven.

"Ook in het onderzoek naar de rellen in 's-Hertogenbosch hield de recherche een verdachte aan. Wij verdenken hem van openlijke geweldpleging tijdens de Bossche rellen", aldus de politie woensdag.

In de afgelopen weken zijn er tientallen mensen opgepakt voor betrokkenheid bij de rellen in de Brabantse steden. Sommigen zijn al veroordeeld tot celstraffen.