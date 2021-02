De verkoop van het pand en het perceel van een tuincentrum in het Tongelrese buurtschap 't Loo door de gemeente Eindhoven aan de huidige huurder, staat op losse schroeven na een inval van de politie vorig jaar. Het is tegen het beleid van de gemeente om zakelijke transacties te doen met malafide of verdachte huurders of kopers.

Dat blijkt woensdag uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen die de Eindhovense CDA-fractie heeft gesteld over de ontdekking van een grote hoeveelheid spullen voor wietteelt in het tuincentrum.

Als eigenaar van de boerderij waarin het tuincentrum is gevestigd, is de gemeente in verlegenheid gebracht door de vondst door de politie, eind oktober. Agenten troffen onder meer groeimiddel, assimilatielampen, voedingscomputers, koolstoffilters, ventilatoren, dompelpompen, stektrays, kweekbakken en strijkzakken aan. Ook stonden er twee hennepplanten. De 54-jarige eigenaar van het tuincentrum werd niet aangehouden. De politie liet destijds weten dat hij wel verdachte is.

De ontdekking werd gedaan nadat de gemeente na jarenlange onderhandelingen een koopovereenkomst had gesloten met de huurder van de vervallen boerderij uit de negentiende eeuw en het perceel. Alleen de overdracht had nog niet plaatsgevonden. "Wij beraden ons momenteel op de juridische stappen die wij kunnen zetten tegen de huurder annex koper", schrijft het college in de antwoorden aan het CDA.

Burgemeester John Jorritsma gooide het tuincentrum in januari voor drie maanden op slot vanwege de ontdekking van de kweekspullen. Het verweer van de eigenaar dat de spullen niet bedoeld waren voor professionele hennepteelt en dat hij zich vooral richt op hobbykwekers en volkstuinders, vertrouwt de burgemeester niet.

De advocaat van de man wilde woensdag niet reageren op de heroverweging van de verkoop van de boerderij door de gemeente.