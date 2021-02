Studium Generale van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) organiseert volgende week van maandag tot en met woensdag een kleinschalig filmfestival met drie urgente en spraakmakende documentaires.

Vanuit huis kunnen mensen drie nieuwe documentaires bekijken die ook op het recente (online) IDFA-filmfestival te zien waren. Na afloop kunnen vragen gesteld worden aan de filmmaker of een deskundige.

Maandag om 20.00 uur is de documentaire White Noise te zien, over de opkomst van extreemrechts nationalisme in de Verenigde Staten. De kijker wordt aan de hand van een aantal fanatieke Donald Trump-aanhangers meegenomen naar het hart van de beweging. Er is een nagesprek met regisseur Daniel Lombroso.

Inside the Red Brick Wall, op dinsdag om 20.00 uur, is een verslag van de studentenprotesten aan Hongkong Polytechnic University in 2019, resulterend in een gewelddadig politieoptreden. Er is een nagesprek met digital rights-activist Glacier Kwong uit Hongkong.

Oeconomia geeft op woensdag (20.00 uur) een inkijkje in de machinekamer van ons kapitalistische systeem. Hier zal er een nagesprek zijn met econoom Dirk Bezemer.

De tickets zijn gratis, maar reserveren is verplicht. De link naar de livestream wordt een uur voor aanvang naar de bezoeker gemaild.