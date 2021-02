Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar cel geëist tegen een 24-jarige man uit Eindhoven voor seksuele uitbuiting van vrouwen. Tegen een 35-jarige man, met onbekende woon- en verblijfplaats, is zes jaar geëist. De mannen hebben in 2019 drie maanden lang twee vrouwen gedwongen tot prostitutie.

De gedwongen prostitutie vond volgens één van de slachtoffers plaats in hotels en huisjes door het hele land. Twee vrouwen van 24 en 43 jaar moesten zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar zijn. De twee verdachten kregen dinsdagmiddag in de rechtbank van Zwolle door de officier van justitie een straf tegen zich geëist voor mensenhandel, het oplichten van hotels en het misbruiken van biometrische gegevens.

Op 8 augustus 2019 ontsnapte het 24-jarige slachtoffer vanuit een bed & breakfast in Zwolle. Zij vertelde later tegen de politie dat ze wist dat de 43-jarige vrouw in een gelijke situatie zat. Dat 43-jarige slachtoffer kon in september van dat jaar aangifte doen. In mei en juni 2020 zijn in totaal vijf verdachten aangehouden. De overige drie staan later voor de rechter.

Volgens het 24-jarige slachtoffer moet de 35-jarige man gezien worden als hoofdverdachte en de 24-jarige man uit Eindhoven als zijn rechterhand. Het slachtoffer van 24 zou de 35-jarige man hebben leren kennen via een datingapp. Ze kreeg een aanbod om voor hem te werken en ging daarop in, mede omdat ze een deel van de opbrengst zou krijgen en zou kunnen stoppen als ze wilde.

Na een maand had ze nog geen euro gekregen en wilde ze stoppen. De verdachten vonden dat zij voor de kosten van de hotels moest opdraven. Hiervoor moest ze minsten 800 euro per dag gaan verdienen, haar klanten werden voor haar bepaald en ze zou zijn mishandeld.

Angst om mishandeld te worden

Het 43-jarige slachtoffer belandde via een kennismaking met één van de verdachten in Arnhem in een soortgelijke situatie. Ook zij verdiende niets en durfde niet te stoppen uit angst om mishandeld te worden. Ook kreeg zij zo nu en dan drugs waardoor ze er afhankelijk van werd.

De officier van justitie acht mensenhandel bewezen aan de hand van de aangiften, verklaringen, bankafschriften, foto's en WhatsAppberichten. De officier sprak over "seksuele uitbuiting in de buitencategorie."

De zitting gaat dinsdag verder. Dan worden de zaken tegen twee medeverdachten behandeld, een 39-jarige man uit Arnhem en een 43-jarige man uit Tiel. De vijfde verdachte verschijnt later voor de politierechter.