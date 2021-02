De commerciële teststraat in Eindhoven op het terrein van restaurant De Luytervelde kan toch verder. Het bedrijf achter PCRtestNederland en Corona Sneltest Eindhoven heeft een contract gesloten met een geaccrediteerd laboratorium.

Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laten weten. Het afgenomen testmateriaal wordt voortaan in het nieuwe lab geanalyseerd.

Van de inspectie mochten eerder deze week per direct geen PCR-testen meer worden uitgevoerd in verband met acute en ernstige risico's voor de kwaliteit en veiligheid van de testen. In het laboratorium waar de maatregel over ging, zullen geen coronatesten meer worden uitgevoerd.