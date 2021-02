Met uitzondering van oud papier wordt vanaf maandag 15 februari al het afval in Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo weer volgens het normale schema opgehaald.

De sneeuw maakte het ophalen van afval voor afvalverwerkingsbedrijf Cure de afgelopen week onmogelijk. "Oud papier kunnen we volgende week nog niet ophalen, omdat veel routes ook 's avonds worden gereden. Op veel plekken ligt nog te veel sneeuw voor onze wagens", aldus een woordvoerder.

De afvalinzamelaar gaat ook zo snel mogelijk aan de slag met het ophalen van bijzetafval, dat in de afgelopen dagen op veel plaatsen is neergezet. Mogelijk dat in dit weekend al de grote hoeveelheid lege flessen en ander afval bij de containers aan de Biesterweg in Stratum worden weggehaald. Cure wijst er op dat mensen altijd melding kunnen maken, onder meer via de Buitenbeter app, als zij ergens bijzetafval aantreffen.

Ook de milieustraten zijn weer geopend volgens de reguliere openingstijden. In Geldrop-Mierlo wordt zaterdag een extra inzameldag voor plastic afval ingelast. Vanaf 22 februari wordt ook oud papier weer ingezameld.