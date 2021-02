In een woning aan de Pagelaan in Eindhoven heeft vrijdag kort brand gewoed op zolder. De brand zou volgens de brandweer zijn begonnen bij een wasmachine of wasdroger.

De brand was snel onder controle en de brandweer heeft de woning geventileerd om de rook weg te krijgen.

De Pagelaan werd korte tijd afgesloten voor verkeer zodat de hulpdiensten de tijd en ruimte hadden om hun werk te doen.