Veel Eindhovenaren zeggen aangedaan te zijn door de coronacrisis, zo blijkt vrijdag uit de jaarlijkse inwonersenquête van de stad. Ze maken zich zorgen over hun persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld wat betreft de mentale gezondheid, financiën en werk. Ook is er bezorgdheid om ouderen en kwetsbare mensen.

De inwonersenquête wordt al bijna veertig jaar gehouden door de gemeente. Zo'n 23.000 mensen in alle leeftijdsgroepen worden hiervoor uitgenodigd en dit jaar reageerden er bijna vierduizend inwoners. Vragen gaan over onderwerpen zoals de openbare ruimte, verkeer, sport, gezondheid, cultuur, veiligheid en politiek.

Wat betreft de openbare ruimte worden de nieuwe bomen in de binnenstad erg gewaardeerd. Ergernis is er, zoals ieder jaar, over hondenpoep en zwerfafval. Fijne plekken om vrije tijd te besteden zijn de parken die gemiddeld bijna een 8 als waardering krijgen.

Van de respondenten gaf 90 procent aan zich gezond te voelen. Bijna drie kwart heeft voldoende mensen om zich heen om op terug te kunnen vallen bij problemen en 16 procent is zelf mantelzorger. Door de coronacrisis is het aantal uur dat ze mantelzorg geven bij een kwart toegenomen. Voor een op de tien was het reden om te stoppen.

Qua financiën geeft 20 procent aan te kampen met schulden. 3 procent zegt onvoldoende geld te hebben voor een dagelijkse warme maaltijd. Zo'n 15 procent heeft onvoldoende geld voor nieuwe kleren, vakanties of een sportabonnement. Wat betreft dat sporten zegt twee op de drie dat wekelijks te doen. Fitness, wandelen, hardlopen en wielrennen zijn veruit het populairst. Bij vrouwen springt yoga eruit en bij mannen bijvoorbeeld mountainbiken.

De betrokkenheid bij de Eindhovense politiek blijft onverminderd laag. Slechts één op de honderd bezocht er een raadsvergadering en ook maar 15 procent voelt zich vertegenwoordigd door de raad. Veruit de meeste Eindhovenaren vinden dat raadsleden niet weten wat er leeft in de stad en dat er onvoldoende geluisterd wordt.